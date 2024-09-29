سول وبكين تلمحان إلى عقد قمة بين رئيسي البلدين في نوفمبر المقبل

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان اليوم الأحد، إن وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين اتفقا على مواصلة الاجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين على هامش الاجتماعات متعددة الأطراف، ملمحين إلى عقد قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، ونظيره الصيني، شي جين بينج.

وأضافت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو تيه-يول، ونظيره الصيني، وانج يي، توصلا إلى الاتفاق أثناء لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت "بالتوقيت الأمريكي"، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والأمن في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويشير اتفاق الوزيرين بقوة إلى أن البلدين سيعملان على عقد قمة بين "يون" و"شي" على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الذي سيعقد في بيرو في نوفمبر المقبل، وقمة "أبيك" التي ستعقد في مدينة جيونج جو الكورية الجنوبية في العام المقبل.

وقالت الوزارة: "في الوقت الذي أشاد فيه الجانبان بالتبادلات رفيعة المستوى النشطة بين كوريا الجنوبية والصين هذا العام، اتفقا على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى في الاجتماعات متعددة الأطراف في النصف الثاني من هذا العام، والعمل معا لتحقيق نتائج جوهرية في هذه الاجتماعات".

وقال جو، إن كوريا الجنوبية والصين لديهما التزام مشترك بالحفاظ على الزخم الإيجابي للتبادلات، بما في ذلك خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام.

وأعرب وانج عن دعمه الكامل لاستضافة كوريا الجنوبية لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ العام المقبل في مدينة جيونج جو، وقال إنه سيتعاون جاهدا للمساعدة في تحقيق نتائج مثمرة، وفقا للوزارة.

وعادة ما يحضر قمة "أبيك" السنوية رئيسا البلدين.

وكانت آخر زيارة لـ"شي" إلى سول في يوليو 2014، خلال إدارة الرئيسة السابقة، بارك كون-هيه.