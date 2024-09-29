من هو محمد علي الحسيني الذي توقع اغتيال حسن نصر الله؟

توقع محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس العربي الإسلامي، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وذلك في مقابلة مع قناة "العربية" قبل ساعات من استهداف نصر الله. في تلك المقابلة التي عُرضت يوم الجمعة الماضي، وجه الحسيني رسالة تحذير إلى نصر الله، قائلاً: "أجمع شملك واكتب وصيتك. من اشتراك باعك اليوم، ولو تعلم ما قالته إيران عنك وماذا أرادت مقابل رأسك، لانقلبت المعادلة"

وأضاف الحسيني: «أنت الآن أصبحت الهدف الأول. اكتب وصيتك، وهذا ليس تهديداً بل حديث جدي، سننتظر وسنرى. كل الأحلام التي حلمت بها بدخول القدس خدعك من وعدك بها».

وتزامنت تصريحات الحسيني مع وقوع عملية اغتيال نصر الله بالفعل في نفس اليوم، مما أثار جدلاً واسعًا حول التوقعات والملابسات التي أحاطت بالحادثة.

من هو محمد علي الحسيني؟

محمد علي الحسيني هو باحث ومحاضر إسلامي لبناني يحمل الجنسية السعودية، ويشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان.

ألف أكثر من سبعين كتابًا، واشتهر بمواقفه الفكرية والسياسية الداعية إلى الوحدة ورفض الفتن والطائفية. من أبرز مؤلفاته: "نحو إسلام معتدل" و*"خطورة الصراعات الطائفية وسبل مواجهتها.

منح الحسيني الجنسية السعودية بموجب أمر ملكي صدر في 15 نوفمبر 2021. وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الحسيني: "أعاهد الله أن أعمل بجد وإخلاص لخدمة المملكة العربية السعودية، وأدين بالولاء والحب والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله."

يُعد المفكر اللبناني الشيعي إحدى الشخصيات الدينية المعتدلة في لبنان، حيث يدعو باستمرار إلى اتباع نهج الوسطية ويؤكد على أهمية عدم تسييس شيعة لبنان أو ربطهم بأي أحزاب سياسية.