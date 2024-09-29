 مجدي عبد الغني يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي - بوابة الشروق
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مجدي عبد الغني يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:18 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:18 ص

شن مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، هجوما حادا على لاعبي القلعة الحمراء بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

قال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 1»:" كان عندي ثقة في لاعبي الأهلي لكنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية".

أضاف عبد الغني:" كل شوية يروحوا يفتتحوا مطاعم وكانوا متفقين في القناة إنهم هيطلعوا وقالوا تدونا كام ونطلع معاكم".

أتم:" لابد من عودة خالد بيبو لمنصب مديرالكرة في النادي الأهلي".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).


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