مجدي عبد الغني يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

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شن مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، هجوما حادا على لاعبي القلعة الحمراء بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

قال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 1»:" كان عندي ثقة في لاعبي الأهلي لكنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية".

أضاف عبد الغني:" كل شوية يروحوا يفتتحوا مطاعم وكانوا متفقين في القناة إنهم هيطلعوا وقالوا تدونا كام ونطلع معاكم".

أتم:" لابد من عودة خالد بيبو لمنصب مديرالكرة في النادي الأهلي".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).