مجدي عبد الغني يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

شن مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، هجوما حادا على لاعبي القلعة الحمراء بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك.
قال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 1»:" كان عندي ثقة في لاعبي الأهلي لكنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية".
أضاف عبد الغني:" كل شوية يروحوا يفتتحوا مطاعم وكانوا متفقين في القناة إنهم هيطلعوا وقالوا تدونا كام ونطلع معاكم".
أتم:" لابد من عودة خالد بيبو لمنصب مديرالكرة في النادي الأهلي".
وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).