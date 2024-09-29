رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، قدم السوداني، خلال الاتصال، تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، بمقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ورفاقه، خلال العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف بيروت.

وجدد السوداني، موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق.

وشدد على «ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية، من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها».

وأعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار في بيان إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».