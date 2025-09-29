صحة مطروح تعدم نصف طن أغذية فاسدة وتحرر 17 محضرا ضد المخالفين

قال الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم ضبط وإعدام أكثر من 300 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة و200 لتر من السوائل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فى حملة تفتيشية على 34 منشأة غذائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، فى بيان إعلامي، أنه تم سحب 30 عينة، وتحرير 17 محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.