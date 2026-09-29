قال أحمد رياض، مدير الإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة، وجه رؤساء الشركات التابعة الـ25 التي تُغطي الجمهورية بتنفيذ بعض الإجراءات استعدادًا لموسم الأمطار، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن الشركة تبدأ تنفيذ إجراءات الاستعداد لموسم الأمطار في أغسطس، وتتضمن تطهير شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية محطات رفع المياه، ورفع كفاءة المعدات.

وتابع أن الشركة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من المشروعات في محافظات من بينها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، بهدف زيادة قدرة شبكات الصرف على استيعاب كميات الأمطار المتزايدة في ظل التغيرات المناخية، وغزارة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى وجود مولدات كهرباء احتياطية بجميع المحطات التابعة للشركة للتعامل مع الظروف الطارئة، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين الشركة وهيئة الأرصاد الجوية، ومتابعتهم للبيانات الصادرة عنها.

وذكر أن الخط الساخن للشركة «125» يعمل على مستوى الجمهورية، ويمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي تجمعات للمياه، بجانب الخط الساخن «175» المخصص للقاهرة والإسكندرية.



في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حزمة من التكليفات والإجراءات للشركات التابعة، ضمن خطة الاستعداد المبكر لموسم الشتاء والأمطار، ورفع درجة الجاهزية واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع التغيرات الجوية.

وتتضمن خطط الاستعداد التمركز المسبق للمعدات وسيارات شفط وكسح المياه بالمحاور الرئيسية والميادين ومطالع ومنازل الكباري والمناطق المتوقع تجمع مياه الأمطار بها، وفقًا لخرائط النقاط الساخنة ونتائج المواسم السابقة، بما يتيح سرعة التدخل.

كما تشمل الخطط تكثيف المتابعة الميدانية للشبكات والمحطات ومواقع تمركز المعدات، وتجهيز فرق التطهير والصيانة والطوارئ للعمل على مدار الساعة خلال فترات سقوط الأمطار.

وأكدت الشركة القابضة رفع درجة الاستعداد بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء لتلقي بلاغات المواطنين وربطها بفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إلى جانب استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة التنبؤات الجوية وكميات الأمطار المتوقعة، وربطها بخطط الانتشار والتمركز.