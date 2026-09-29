أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1400 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و532 ألفا و500 فرد، من بينهم 1440 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12388 دبابة، و25463 مركبة قتالية مدرعة، و50498 نظام مدفعية، و2169 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1681 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و538702 طائرة مسيرة، و5118 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و155031 من المركبات وخزانات الوقود، و4765 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.