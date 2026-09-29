زيادة سعر الفائدة في أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما

أعلن البنك المركزي الأسترالي زيادة سعر الفائدة الرئيسية، اليوم الثلاثاء، إلى 4.6% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، في إطار جهود أستراليا لكبح جماح التضخم الذي ارتفع نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والعديد من السلع الأساسية.

جاء قرار البنك زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متفقا مع توقعات المحللين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك احتياط أستراليا (المركزي) رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي بإجمالي 100 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان، إن بعض التحذيرات من زيادة الفائدة ظهرت في اجتماع أغسطس وقد تحققت الآن.

وأضاف البنك، "الصراع في الشرق الأوسط اتسع، وأسعار الطاقة الأن أعلى مما افترضنا"، مشيرا إلى أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع المرتبطة بالتكنولوجيا.

كما قال البنك المركزي، إنه "سيواصل عمل كل ما يراه ضروريا" لاحتواء التضخم بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة مجددا.

يذكر أن معدل التضخم في أستراليا يتجاوز حاليا النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي للعام الحالي ويتراوح بين 2 و3%، حيث بلغ في مارس الماضي 4.6%، في حين سجل في يوليو الماضي 3.5% وفقا لأحدث بيانات، حيث من المنتظر صدور بيانات التضخم للشهر الماضي غدا الأربعاء.