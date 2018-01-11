6 شركات تستدعي أكثر من 10 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن ست شركات سيارات ستستدعي أكثر من 10 آلاف سيارة لإصلاح عيوب فنية بها.

وذكرت الوزارة أن الشركات الست هي إن بي إم دبليو وأودي ومرسيدس بنز الألمانية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وجاجوار لاند روفر البريطانية وسوزوكي اليابانية .

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه العملية هي الأحدث في سلسلة عمليات الاستدعاء من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارات.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، في بيان، إن الشركات الست تستدعي ما مجموعه 10 آلاف و233 سيارة من 23 طرازا مختلفة بسبب وجود مكونات معيبة بها ويجب استبدالها.

وأشارت إلى أن العيوب تشمل: وجود خلل في مصابيح الوقوف في سيارة إكس درايف 30 دي من شركة بي.إم.دبليو، وخلل في نظام عجلة القيادة في السيارة جيب رانجلر من فيات كرايسلر، وبعض العيوب في برنامج مساعدة السائق في السيارة أيه 8 50 تي.دي.آي كواترو من شركة أودي، وعيب في الجناح الخلفي للسيارة جي.إل.بي 220 من مرسيدس بنز.

وذكرت الوزارة أن الشركات بدأت في تقديم أو عرض خدمات الإصلاح والاستبدال مجانا، حيث يمكن لمالكي المركبات المستهدفة الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمات المخصصة من أجل استبدال الأجزاء المعيبة أو إصلاح العطل.