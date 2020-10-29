 هيئة كبار العلماء السعودية تدين هجوم الكنيسة الفرنسية - بوابة الشروق
الخميس 29 أكتوبر 2020 8:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

هيئة كبار العلماء السعودية تدين هجوم الكنيسة الفرنسية

السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 7:12 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 7:12 م
أدانت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الخميس، بشدة, الهجوم الإرهابي الذي وقع في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، ونتج عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيان لها اليوم الخميس، إن الإرهاب مدان أيًا كان مصدره وتحت أي ذريعة، مؤكدة أن واجب العقلاء أن يتنادوا إلى ما يبث روح التسامح والتعاون البناء في العالم، التي تبنى على مفاهيم البر والإحسان والخير والكرامة الإنسانية، ونبذ الممارسات التي تؤدي إلى الكراهية والعنف والتطرف.

وأوضحت أن الإسلام بتعاليمه العظيمة يؤكد كل معاني الحماية للمدنيين، ويعظم حرمة الدم الإنساني"، مستشهدة بما ورد في القرآن الكريم بهذا الصدد، بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، في الهجوم بسكين الذي وقع صباح الخميس في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك