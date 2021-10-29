السعودية وأوغندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون ومذكرة تشاور سياسي

وقعت السعودية وأوغندا، اليوم الجمعة، على اتفاقية عامة للتعاون ومذكرة تشاور سياسي بين البلدين، انطلاقا من رغبة السعودية في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدولة، وتدعيما للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقية وقعها من السعودية وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير الشؤون الخارجية الأوغندي الجنرال جيجي أودونجو، مشيرة إلى أن الاتفاقية العامة للتعاون تتضمن تشجيع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وتأتي مذكرة التفاهم للتشاور السياسي بين وزارة خارجية البلدين؛ للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشارت "واس" إلى أن مراسم التوقيع جرت عقب استقبال الرئيس الأوغندي يوري موسفني، بالمقر الرئاسي اليوم، الوزير أحمد بن عبدالعزيز قطان، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.