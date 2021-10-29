السفير السعودي لدى لبنان يغرد قبل إعلان استدعائه إلى المملكة

نشر السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، تغريدة غامضة مساء اليوم الجمعة قبل ساعات من إعلان السعودية استدعائه للتشاور وطرد السفير اللبناني من المملكة.



وكتب البخاري على حسابه في موقع "تويتر": "تعتبر النقطة (.) على السطر الرمز الأعظم في النص"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".