الرياض تتقدم بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من أول أكتوبر 2030 إلى أول أبريل 2031.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية، أن ذلك جاء في خطاب من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس، حيث أكد أن هذا الترشح يعد تحديا مهما ورمزيا للمملكة، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وأكد أن العالم يعيش الآن في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات.

وحول التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة المعرض، قال الأمير محمد بن سلمان إنه سيتزامن استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المعرض سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم جهود رؤية المملكة 2030، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

كما سيتم في ديسمبر من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931.