وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان استعدادا للموسم الشتوي

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أجرى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار اليوم الجمعة جولة تفقدية لمطار أسوان الدولي رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس وكان في استقبالهما مدير مطار أسوان الدولي الطيار باسم مصطفى.

واطمأن الوزير - خلال الجولة - على انتظام حركة التشغيل استعدادا لما سيشهده المطار من كثافة تشغيلية خلال الفترة القادمة تزامنا مع بدء الموسم الشتوي لهذا العام، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية وتعد أهم المزارات الأثرية والسياحية للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجولة، تفقد الوزير صالات السفر والوصول الدولي والداخلي ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسي ومنطقة سيور الحقائب والبوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الانتظار وأعمال التشجير الجديدة وتزيين محيط المطار الخارجي، كما تابع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.

وهنأ وزير الطيران جميع العاملين على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار لمدة عام من قبل سلطة الطيران المدني بجانب مطاري الأقصر وبرج العرب الدوليين وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات، مشيدا بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.