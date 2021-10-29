رئيس برشلونة: لا أعلم متى سيدرب تشافي الفريق

أبدى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، ثقته في تولي تشافي هيرنانديز، نجم الفريق سابقا ومدرب السد القطري حاليا، مهمة تدريب الفريق الكاتالوني يوما ما، لكنه رفض التأكيد على أنه سيكون خليفة المدرب الهولندي رونالد كومان والذي تمت إقالته في وقت سابق.

وأعفي كومان من منصبه يوم الأربعاء الماضي عقب بداية سيئة للفريق في بطولة الدوري والتي احتل على إثرها الفريق المركز التاسع في المسابقة كما حصل الفريق على ثلاث نقاط فقط بعد ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا ، ليتولى سيرخي بارخوان المنصب بشكل مؤقت.

وظهر تشافي، أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري، كواحد من المرشحين لشغل المنصب ، لكن لابورتا الذي أشاد بتشافي ( 41 عاما)، أوضح أنه يبقي على كل الخيارات مفتوحة .

وقاد تشافي فريق السد للفوز بالدوري القطري الموسم الماضي، كما حقق ستة ألقاب منذ أن تولى المهمة في عام 2019، كما أنه قضى أربعة أعوام كلاعب في صفوف الفريق.

وقال لابورتا في تصريحات قبل مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس غدا السبت: "لقد كنت أقول دائما أن تشافي سيدرب برشلونة يوما ما، أنه شخص يعيش لأجل كرة القدم وينتمي لبرشلونة وهذا أمر له أولوية في حياته".

وأضاف: "ما أظنه هو أنني أحظى بعلاقة جيدة للغاية معه، وسنرى ما الذي سيحدث فيما بعد، كنت اتحدث إلى تشافي منذ أيام الحملة الانتخابية ومنذ ذلك الوقت لم ينقطع التواصل".

وتابع لابورتا: "لم أغير رأيي بخصوص تشافي، منذ أن ذهب إلى قطر، قلت بأنه سيكون مدربا لبرشلونة، ما لا أعرفه هو متى سيحدث الأمر، التقارير كانت جيدة للغاية".

وأوضح: "لم أتابع مباريات فريق السد، لكن كل الأنباء التي جاءت إلينا كانت إيجابية، لقد أخذ خطوة أن يصبح مدربا لكنه ليس لديه مسيرة طويلة، وبقدر حديثنا عن تشافي دعنا نترك الخيارات متاحة".