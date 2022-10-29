الحوثيون يهددون التحالف بالتصعيد مالم يقبل بدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرته

جددت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، مساء اليوم السبت، تهديدها بالتصعيد العسكري ضد التحالف الذي تقوده السعودية، مالم يقبل الأخير بتمديد الهدنة ودفع المرتبات.

وقال اللواء الركن محمد ناصر، وزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، "دول العدوان(التحالف) أمام خيارين لا ثالث لهما، إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات".

وأضاف "الثروة النفطية والموارد السيادية هي ثروات وموارد يمنية لا سيادة لأي كان عليها إلا للجمهورية اليمنية التي عنوانها صنعاء"، في إشارة لسلطة جماعته المسيطرة على صنعاء.

وتابع ناصر، "استمرار دول العدوان في حربها العبثية على اليمن سيعود بالدمار عليها وعلى المنطقة".

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن جماعته "حرصت على إرساء دعائم سلام حقيقي ومنصف وعادل ولكنها في ذات الوقت مستعدة لأسوأ الاحتمالات".

وأردف بالقول "قواتنا المسلحة تقف اليوم بكل صنوفها وتشكيلتها القتالية على أهبة الاستعداد للدفاع عن ثروات اليمن ومقدراته الاقتصادية".

ويوم أمس الجمعة، أعلنت قوات الجيش الحكومي، إسقاط طائرة مسيرة حوثية، بمحافظة شبوة النفطية ،شرقي البلاد، بعد أيام من اسقاط مسيرة أخرى حاولت استهداف منشآت حيوية ونفطية في ذات المحافظة.

ويرفض الحوثيون تمديد الهدنة الأممية التي استمرت ستة أشهر، وانتهت مطلع الشهر الجاري، مالم يتم الإتفاق على تسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم.

سبق وأن أطلق الحوثيون سلسلة تهديدات بعد انتهاء الهدنة، بالتصعيد العسكري واستهداف منشآت نفطية.

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