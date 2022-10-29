رئيس حماية المستهلك: لن نتهاون في حق المواطن البسيط

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، واضحة بشكل كبير.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن لجان الجهاز موجودة في الشوارع؛ لفحص الأسعار قبل وبعد ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا على عدم وجود تفريط في حق المواطن.



وأكد أن الجهاز لن يسمح بأي نوع من الاستغلال للأزمة؛ لتحقيق أرباح زائدة عن أرباح التاجر، مناشدًا المواطنين الذين يرصدون زيادة غير منطقية أو عادلة، التواصل مع الجهاز على الفور.



وتابع: «لن يتم التهاون في حق المواطن البسيط، بالنسبة لكل السلع الأساسية، أي تحريك طبقًا للوجستيات واضحة وإفراجات، سيتم التعامل معه باحترام في إطار السعر العادل، أما التجاوز في تلك الأيام التي لم تشهد استيراد أي دخول بضاعة لا تهاون فيه».



وأشار إلى أن أسعار المنتجات تعتدل في السوق بالسعر العادل في فترة لن تتجاوز ما بين 3 إلى 4 أشهر، وذلك بعد توافق العرض مع الطلب، ومقاطعة المواطن لأي منتج يبتزه، مختتمًا: «الأسعار تعتدل مع الرقابة ووعي المواطن، والدولة على قلب رجل واحد لعدم المساس بحقوق المواطن البسيط وغير البسيط».



وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق.