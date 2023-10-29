الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإنهاء كابوس إراقة الدماء في غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، مكررًا نداءاته لوقف إطلاق النار؛ من أجل إنهاء كابوس إراقة الدماء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قال «جوتيريش» أثناء زيارة للعاصمة النيبالية كاتماندو، إن «الوضع في غزة يزداد يأسا كل ساعة».

وأعرب عن أسفه «لتكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدعم من المجتمع الدولي، بدلا من الهدنة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها».

وأمس السبت، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالتصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

وقال جوتيريش خلال زيارة إلى الدوحة: «للأسف بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات برية في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.

ويواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعا شبه كامل للاتصالات والإنترنت، مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع، مع إشارة قادة الاحتلال إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.