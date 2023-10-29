وزير الاتصالات الفلسطيني: نعمل مع مصر وجهات دولية لاستعادة الاتصالات مرة أخرى

قال وزير الاتصالات الفلسطيني الدكتور إسحق سدر، «نمارس الضغط على الجهات كافة بما فيها الجانب الإسرائيلي، من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية، والعمل مع مصر؛ لإدخال تجهيزات لاستعادة الاتصالات مرة أخرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن الجانب الفلسطيني تواصل مع من أجل التفاوض مع خدمات «ستار لينك» للإنترنت والاتصالات الفضائية لتوفيرها في القطاع، بعد وعد إيلون ماسك، وكان هناك توجه إيجابي لفتح تلك الخدمات.

ولفت إلى أن شراء تجهيزات للبدء في التنسيق فيما بعد مع الجانب المصري وجهات دولية، لإدخال ذلك إلى قطاع غزة، ولكن تراجعت الشركة بعد تهديد وزير الاتصالات الإسرائيلي بقطع العلاقات معها، موضحا أن الأجهزة الداخلية المطلوبة في القطاع لاستقبال الإشارة يتم عبر أجهزة رواتب خاصة.

وتابع: «بدأنا المفاوضات لشراء هذه الأجهزة بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات داخل القطاع، لكن مع تراجع الشركة عن المبادرة ستار لينك مع ضغوط الجانب الإسرائيلي».

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسكا، مالك شركة إكس «تويتر» سابقا، إن شركة «ستار لينك» ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

ودفع قطع الاتصالات عن غز الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة إيلون ماسك بتوفير إنترنت «ستار لينك» لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.