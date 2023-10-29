ضباط احتياط إسرائيليون يحذرون من اجتياح غزة بريا: الدبابات لا تصلح

حذرت مجموعة من ضباط الاحتياط الإسرائيليين، من سبب قد يعرقل استمرار الحرب البرية على قطاع غزة.

وقال موقع «واللا» العبري، الأحد، إن جنود الاحتياط حذروا من مستوى صيانة الدبابات في مستودعات الطوارئ التي سينضمون بها إلى الحرب.

وتمت تعبئة جنود الاحتياط بموجب الأمر 8 وبعد عملية تعبئة مختصرة وصلوا إلى ياماتش (وحدة تخزين الطوارئ) لاستلام الدبابات.

ومنذ البداية كان من الواضح أن عملية صيانة دبابات مارك 3 شاريوت قد تضررت على مر السنين، وبينما تم إخبار القادة وجنود الاحتياط بأنهم سينضمون إلى الحرب، بدأوا في تسريع عملية تجهيز الدبابات ولكن النتائج كانت صعبة، وفق الموقع.

وبخصوص العملية البرية المرتقبة أيضا، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إسرائيل أجلت شن عملية برية واسعة في غزة واستبدلتها بعمليات محدودة.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين، أن إسرائيل علّقت خططها لشن عملية برية واسعة في غزة واستبدلتها بعمليات برية محدودة، عملا بمقترحات أمريكية.

وأضافت أن قرار إجراء المزيد من العمليات البرية المحدودة في القطاع، على الأقل في البداية، يتوافق مع المقترحات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤخرا إلى نظرائه الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطط الأولية للعملية الإسرائيلية أثارت قلق المسئولين الأمريكيين، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء عدم وجود أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، وأن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا بعد لشن غزو بري.