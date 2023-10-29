اعترف متنياهو إنجلمان، مراقب الدولة في إسرائيل، اليوم الأحد، بفشل حكومة بنيامين نتنياهو في الاهتمام بالجبهة الداخلية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عن متنياهو قوله، إن الحكومة فاشلة بشأن الاهتمام بالجبهة الداخلية، وأنه لا توجد أي خطة اقتصادية رغم مرور ما يزيد عن 23 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد على أن حكومة نتنياهو فشلت وهو ما سيؤثر بالسلب الكبير على الإسرائيليين، كما نقلت وكالة سبوتنيك. يأتي هذا فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عن الجنرال في الاحتياط جادي شاماني الرئيس السابق لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أنه من المحتمل جدا أن تكون إسرائيل الآن في حالة حرب لمدة عام أو عام ونصف العام.

وأضاف أنه لا يمكن أن تنتهي الحرب الدائرة الآن دون تعامل جيش الاحتلال مع حزب الله اللبناني، موضحا أن البديل لذلك سيكون عبارة عن دفع أثمان باهظة للغاية قد تصل إلى حد ما سمّاه الخطر الوجودي على إسرائيل.