قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إن إدارة الجبانات تحرص على التواصل مع ملاك المقابر وإخطار ذويهم قبل بدء فك تركيبة المقابر.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن «غالبية المخطرين يحصلون على مقابر مماثلة بنفس المساحة، بعيدًا عن مشاكل المياه الجوفية في مناطق قريبة، وهو ما ترحب به الأسر».

وتابع: «يتبقى الجزء الأخير بعد ذلك وهو نقل الرفات، وبالتالي نتعامل مع العناصر الزخرفية الموجودة في المكان، وكانت هناك بعض التجاوزات حتى فترة قريبة؛ لكن القيادة السياسية وجهت بأن تتم جميع الأمور بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة والمجلس الأعلى للآثار، الذي يعمل مع ملاك هذه المقابر».

وأوضح أن ملاك المقابر لهم مطلق الحرية في الموافقة على نقل تراكيب المقابر لعرضها في متحف الخالدين أو الاحتفاظ بها، مضيفا أن عائلتين أصرتا على استلام تراكيب مقابرهم، وهما عائلة ثابت وعائلة محمود سامي البارودي، في حين لم يكن للفلكي أقارب حتى وقت قريب؛ فتولى المجلس الأعلى للآثار فك تركيبة مقبرته ونقلها.

وأشار إلى أنه يجري نقل رفات راتب باشا، (سردار الجيش في عهد الخديوي إسماعيل)، مضيفا أن المجلس الأعلى للآثار نقل حوالي 15 تركيبة سيتم عرضها في متحف الخالدين، لافتا أنها محفوظة حاليا في مخازن المجلس بعد فكها بطريقة علمية وتحت علم أغلب الأسر.

وأوضح أن القيادة السياسية اختارت موقع المتحف في نفس المنطقة، مشددا أنه يحتاج إلى معالجة التربة بسبب المياه الجوفية.

واختتم: «العمل جار حاليا، وسنشهد قريبا جدا تحفة معمارية يقدم فيها تاريخ مصر بشكل محترم، من كان ينوي زيارة أي من هذه الأماكن التي نتعامل معها كان سيندم على الذهاب إليها بسبب المياه الجوفية، في حين أن المتحف سيكون فخما جدا، ويليق بأسماء هذه الشخصيات المؤثرة في التاريخ المصري».