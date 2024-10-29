﻿وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات مشروع المحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي

استقبل محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة، بحضور محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعية.

أكد محمد شيمي أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمي ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة الألومنيوم من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أشارت سفيرة النرويج هيلدا كليمتسدال إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عديدة، والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدة اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.