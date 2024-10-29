إيران تتهم الدول الأوروبية بالنفاق وسط توتر دبلوماسي

اتهمت إيران، الثلاثاء، الدول الأوروبية بـ"النفاق" بعد تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي قال فيها إن الاتحاد يفكر في اتخاذ إجراءات ردًا على إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس، إن أوروبا لا تمثل إلا النفاق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن وقف قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة وإتاحة عودة 1,5 مليون لاجئ في لبنان إلى ديارهم.

وكانت المحكمة الإيرانية قد أصدرت حكم الإعدام في فبراير 2023، بتهمة الإفساد في الأرض لدوره المزعوم في هجوم مسجد بشيراز عام 2008، والذي أسفر عن 14 قتيلا وقرابة 300 جريح.