لقاءات توعوية وورش متنوعة بقرية ريحانة بمحافظة المنيا ضمن برنامج المواطنة

وسط حضور جماهيري كبير، شهدت ريحانة بمحافظة المنيا، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج المواطنة وتعزيز الهوية والانتماء وزيادة الوعي الثقافي والفكري للأطفال والشباب، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

أقيمت الفعاليات بمدرسة ريحانة للتعليم الأساسي، واستهلت بكلمة إحسان كامل، مديرة قصر ثقافة أبو قرقاص، رحبت خلالها بالحضور، مؤكدة على دور الثقافة في نشر الوعي واكتشاف المواهب، ودعت أهل القرية إلى المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها قصور الثقافة.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "دور الشباب في حماية الأمن القومي" تحدثت خلالها ألفت فتحي منسق المواطنة بالإدارة التعليمية، عن دور الشباب كقوة حقيقية في حماية الوطن، والحفاظ على استقراره من خلال نشر الوعي الوطني بين أقرانهم.

كما أكدت على أهمية التصدي للشائعات، وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة التي تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، مشيرة إلى ضرورة حماية الفكر والهوية، ومواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، مع التمسك بالقيم والعادات الوطنية الأصيلة والمشاركة الإيجابية في المبادرات المجتمعية والوطنية.

كما قدم الشاعر أسامة أبو النجا، عضو اتحاد كتاب مصر، لقاء تثقيفيا تناول خلاله مفهوم المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع، وعلاقة الثقافة بالأمن القومي، موضحا أهمية الثقافة كقوة ناعمة تسهم في بناء الوعي.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة اكتشاف مواهب في مجالي الإنشاد والتمثيل، نفذها الفنان أسامة طه.

كما توافد الحضور على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي يقدم العديد من الكتب بأسعار مخفضة.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، واختتمت بورشة تصميم لوحات لمناظر طبيعية بالألوان الفلوماستر والخشب تدريب د. أسماء محمد، وأخرى تضمنت تصميم مفارش وحقائب للمدربة منال عبد الله ضمن نشاط نادي المرأة.