عرضت فضائية «الغد» تقريرًا عن احتفاء العالم في الـ29 من نوفمبر بـ«اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».

ويأتي الاحتفاء، بعد 30 عامًا من قرار الجمعية العامة تقسيم فلسطين، حيث دعت الجمعية عام 1977 للاحتفال بـ«اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، في هذا التاريخ كل عام، وفقًا للقرار 40/32 ب.

وفي عام 2005 طلبت الجمعية من لجنة «حقوق الفلسطينيين» تنظيم معرض سنوي للتأكيد على دعم هذه الحقوق، حيث يلتقي ممثلو المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني كل عام في مقر الأمم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية.

ويُقام معرض هذا العام، بردهة الزوار بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان «فلسطين أكثر قضية وطنية ذات بعد عالمي»، ويضم صورًا وأقوالًا لشخصيات عامة شهيرة.

