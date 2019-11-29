روني يلتقي بجماهير ديربي كاونتي قبل بداية مهامه التدريبية مع الفريق

يقوم نادي ديربي كاونتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، غدًا السبت، بتقديم واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي السابق، حيث يواصل اللاعب استعداداته لمنصبه الجديد كلاعب – مدرب بالنادي.

ووقع روني صاحب الـ34 عامًا، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عقدًا مبدئيًا مدته 18 شهرًا مع النادي في أغسطس الماضي، قادمًا من نادي دي سي يونايتد الأمريكي.

وسينضم روني للمدرب فيليب كوكو وبقية طاقم التدريب في المباراة المقبلة أمام كوينز بارك رينجرز في أول زيارة له في برايد بارك، معقل فريق ديربي.

ولن يتمكن روني من المشاركة مع الفريق حتى يناير وقال إنه لا يطيق الانتظار لبدء مهمته مع الفريق.

وقال روني للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه :"أتطلع حقا ليوم السبت ورؤية المشجعين".

وأضاف: "لقد تابعت أغلب المباريات منذ أن وافقت على الانضمام للنادي، وسيكون من الرائع التواجد في برايد بارك والالتقاء بالجميع، خاصة بعدما استمعت للجماهير وهي تهتف بإسمي عندما شاهدت المباريات".

ويعد روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي حيث سجل 53 هدفا في 120 مباراة دولية.

وقال روني إنه يتمنى أن يكون له تأثيرا في الفريق الذي يقبع في منتصف جدول الترتيب.

وأضاف: "أتمنى أن يكون بإمكاني منح اللاعبين والجماهير نقلة ودفعة إلى أعلى، وأن نمضي قدما، ولكن ستكون الأمور مثيرة بالنسبة لي أيضا. من المثير أن انضم لنادي جديد وألتقي بجماهيره للمرة الأولى".

وأضاف: "العودة للكرة الإنجليزية مع نادي جديد، في دوري جديد، هذا بكل وضوح تحد جديد".

وأضاف: " لم ألعب في دوري الدرجة الأولى من قبل، ولكنني شاهدته طوال مسيرتي وأعلم ما ينتظرني. من الرائع أن أعود لغرفة خلع الملابس وسط اللاعبين".