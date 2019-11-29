وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على غزة الشهر الجاري

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن وفاة فلسطيني، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على القطاع منتصف الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أن القتيل /30 عاما/ توفى جراء إصابته الخطيرة في غارة إسرائيلية في 13 من الشهر الجاري خلال جولة التوتر الأخيرة التي شهدها القطاع.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان أن القتيل هو أحد نشطائها.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت إلى 36 قتيلا في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل بينهم 8 أطفال و3 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحاً.

وبدأت جولة التوتر المذكورة باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته واستمرت ليومين قبل أن تتدخل مصر والأمم المتحدة للتوصل لاتفاق تهدئة.

يأتي ذلك فيما تم الإعلان في قطاع غزة عن إلغاء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل التي كانت مقررة اليوم وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت هيئة مسيرات العودة إن إلغاء الاحتجاجات جاء بسبب "التهديد" الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وغير مرتبط بأية تفاهمات للتهدئة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء مسيرات العودة لثلاثة أسابيع متواصلة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.