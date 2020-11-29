أشرف صبحي: مرتضى يستطيع المشاركة بالانتخابات المقبلة للزمالك في هذه الحالة

فجر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة بشأن إمكانية مرتضى منصور، في العودة، لرئاسة نادي الزمالك مجددا.

واصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، قرارا بإيقاف العمل مع مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية وتشكيل لجنة مؤقتة لحين إقامة انتخابات جديدة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أم بي سي مصر": "لو لم يكن على أي شخص في مجلس الزمالك الحالي أي شبهات أو احكام قضائية يحق له الانتخاب لفترة جديدة".

وأضاف: "إذا لم يكن على مرتضى منصور وهو رئيس الزمالك الحالي، أي احكام قضائية أو أحكام قانونية يستطيع الترشيح من جديد على الرغم من إيقافه 4 سنوات".

وأكمل: "الشكل العام كان يعبر عننا بشئ مشرف، رأينا مجلس إدارة الزمالك على رأسهم أحمد مرتضى منصور الي بدأ بالسلام مع مجلس إدارة الأهلي".

وواصل: "نحن كحكومة وكوزارة نهتم بكل المؤوسسات، أطمن جماهير نادي الزمالك، وسيتوقف العمل بالمجلس الحالي وهو إجراء قانوني لا أكثر، وطبقا للائحة النادي سيون هناك لجنة حكماء والمستشار أحمد البكري تواصل مع محبين لنادي الزمالك، للحفاظ على الكرة، وعلى رأسهم أشرف قاسم وعبدالحليم علي".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "دورنا كحكومة إننا نراقب ونترقب التعديلات التي حدثت وفقا للائحة الحالية طبقا لقانون الرياضة تم اتخاذ القرار، وجميع قراراتنا تتفق مع قوانين الفيفا".

وردا على سؤال هل وجدتم اي مخالفات مالية في نادي الزمالك... أجاب: "هذا يتوقف على تقرير اللجنة التي تمر على جميع الأندية ومن ضمنهم الأهلي وأندية أخرى وما سيقوله التقرير العام سيلين المدان الأول في المخالفات وسيثبته التحقيقات".

وأتم: "اللجنة الحالية مسؤوليتها تسيير الأعمال، الوضع مرتبط بناتج التحقيق، المؤسسة نفسها مركزين، المجلس سيظل متواجدا طالما فى تحقيقات وعلى حسب ما يخرج من قرارت".