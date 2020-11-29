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الإمارات تسجل حالة وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 1:41 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 1:41 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 570 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1251 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 167 ألفا و753 حالة.

وذكر البيان، أن 736 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 154 ألفا و185 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 137 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


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