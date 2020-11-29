 خفر السواحل الفرنسي ينقذ 64 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور لبريطانيا - بوابة الشروق
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خفر السواحل الفرنسي ينقذ 64 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور لبريطانيا

خفر السواحل - ارشيفية
خفر السواحل - ارشيفية
باريس - (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 7:03 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 7:03 م
أنقذ خفر السواحل الفرنسي 64 مهاجرا كانوا في محنة أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية إلى بريطانيا خلال مطلع الأسبوع.

وتم نقل الأشخاص على متن الزورقين إلى بر الأمان، بحسب بيانات صدرت عن السلطات يومي السبت والأحد. وكان هناك أطفال وامرأة حامل على متن الزوارق.

تأتي عملية الإنقاذ بينما اتفقت فرنسا وبريطانيا أمس السبت على إجراءات لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يتم تعزيز وجود الشرطة على الجانب الفرنسي. إلى جانب ذلك، سيتم استخدام طائرات بدون طيار وأنظمة رادار وأساليب مراقبة أخرى في الموانئ والمناطق الساحلية.

وعبر أكثر من ثمانية آلاف مهاجر القناة الإنجليزية للوصول إلى بريطانيا خلال العام الجاري، بحسب إحصاءات وكالة برس أسوسييشن البريطانية الإخبارية.

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