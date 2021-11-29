فقرة فنية في افتتاح معرض إيديكس 2021 بحضور الرئيس السيسي

قدم فنانون شباب أغنية "أرض السلام"، من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، في افتتاح معرض إيديكس 2021 للصناعات الدفاعية والعسكريةن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين.

وشارك في الغناء الفنان أحمد جمال باللغة العربية.

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" الذي يقام تحت رعايته، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

ويشارك في فعاليات المعرض - الذي يعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل - كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم 21 جناحا دوليا في هذه الدورة.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.