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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بالسير خلف طفل، واستيقافه والتحدث معه محاولاً اصطحابه معه، وتركه عقب ذلك، وتداول المقطع تحت عنوان "بلاغ للنائب العام خطف طفل فى عز النهار".

وبفحص الفيديو أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب) "مهتز نفسياً ومضطرب سلوكياً"، وتبين أنه بتاريخ 27 الجارى وحال سيره بدائرة مركز شرطة قليوب استوقف الطفل المذكور "7 سنوات" ومقيم بذات العنوان، وطلب منه مرافقته للهو بحيوان أليف "كلب"، ولدى رفض الطفل تركه وانصرف على النحو الوارد بالمقطع.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المذكور، وباستدعاء الطفل حضر ووالدته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) وبسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وعلمها بالواقعة من نجلها وتحصلها على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات بمحل سكنهم.

وأشارت إلى إرسال المقطع لوالد الطفل (سائق – مقيم بذات العنوان "متواجد بمحافظة جنوب سيناء للعمل)، والذى تداوله على صفحته الشخصية، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة لدى علمها بالحالة المرضية للمذكور.

وبسؤال كلٍ من والد المذكور، وشقيقه، وأحد قاطنى المنطقة، أفادو بأن المذكور مهتز نفسياً ويعانى من اضطرابات سلوكية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.