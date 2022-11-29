استمرار تراجع أسعار المساكن في أمريكا للشهر الثالث

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق.

وهذا هو ثالث تراجع على التوالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وفقا لمؤشر إس أند بي كورلوجيك كيس-شيلر لقياس الأسعار في 20 مدينة أمريكية كبرى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التراجع المفاجئ لأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال العام الحالي يأتي مدفوعا جزئيا بارتفاع فوائد التمويل العقاري بعد أن رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

وأدى ارتفاع فائدة التمويل العقاري إلى الضعف تقريبا خلال العام الحالي إلى انسحاب الكثيرين من المشترين المحتملين من السوق العقارية وتراجع المبيعات، ليقلص الباعة عدد المساكن المعروضة للبيع.

وقال كريج لازارا، المدير الإداري في مؤسسة إس أند بي داو جونز إندكس للمؤشرات الاقتصادية، في بيان اليوم، إنه مع استمرار مجلس الاحتياط الاتحادي في زيادة الفائدة، ستواصل فائدة التمويل العقاري زيادة أسعار المساكن لتصبح أعلى من قدرة المشترين المحتملين.

ورغم ارتفاع الأسعار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فإن معدل الزيادة السنوية يتراجع بسرعة، ففي سبتمبر الماضي ارتفعت الأسعار بنسبة 10.6% سنويا، في حين زادت في أغسطس الماضي بنسبة 13% تقريبا.

ومن بين المدن العشرين الكبرى سجلت مدن ميامي وتامبا في ولاية فلوريدا وتشارلوت في نورث كارولينا أكبر زيادة سنوية في الأسعار خلال سبتمبر الماضي في حين سجلت الأسعار في سان فرانسيسكو أقل زيادة.