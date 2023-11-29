المبعوث الأممي لليمن يبحث في مسقط استئناف عملية سياسية جامعة في البلاد

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اختتم هانس جروندبرج المبعوث الأممي إلى اليمن، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، التقى فيها عددا من المسئولين العُمانيين واليمنيين، ضمن جهود تعزيز عملية السلام.

وذكر مكتب المبعوث، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المبعوث التقى بكبار المسؤولين العمانيين.

وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه سلطنة عُمان؛ لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

والتقى المبعوث الأممي محمد عبد السلام، كبير مفاوضي جماعة أنصار الله الحوثية؛ لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

ووفق البيان، التقى المبعوث بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية اليمنية، ناقشوا خلالها سبل التقدم نحو حل سياسي يعكس تطلعات وأولويات مكونات المجتمع اليمني كافة.

وتستمر الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ومنذ نحو 9 سنوات، يعاني اليمن صراعا مسلحا بين الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي.