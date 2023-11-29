أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، عن أمنياته في استمرار التهدئة والهدنة ووقف العدوان على قطاع غزة، بسبب الرغبة في عدم سقوط المزيد من الضحايا بين أبناء الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن استئناف العدوان يعني مزيدًا من الضحايا والدمار والقتل.



وأوضح أن «هناك بعض المؤشرات والأنباء على الأرض حول تمديد الهدنة»، لكنه نفى في الوقت نفسه، وجود شيء مؤكد يمكن الاعتماد عليه أو تأكيده.



ونقل المخاوف التي تجول في خاطر المواطنين في قطاع غزة، قائلًا: «هناك خشية من أن كل التدوير للأزمة القائمة يقود إلى القفز على كل التضحيات التي قدمت، ونعود إلى نفس المربع الأول، مربع أرادته إسرائيل».



واستطرد: «هناك خوف من محاولة تخدير الوعي الفلسطيني والعربي، بنقل الاهتمام من إدانة العدوان والتركيز على القضية السياسية أساس الصراع، إلى اهتمام وحرف الانتباه فقط لتهدئة لتبادل الأسرى، رغم أهمية الملف».





