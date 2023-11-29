وزير خارجية تركيا: نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة والبدء بمعالجة جذور المشكلة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجموعة الإسلامية العربية المشتركة تعمل بجد، للتأكد من اضطلاع المجتمع الدولي مسئولياته السياسية والأخلاقية بشأن الأزمة في غزة.

وأضاف خلال تصريحات، على هامش جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن المجموعة ستبذل كل الجهود الممكنة لحل الأزمة على كل المستويات الإنسانية والسياسية.

وشدد على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والبدء في معالجة جذور المشكلة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.