أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، بعد التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فينورد 1-3، أنه "سعيد للغاية" بإنجاز اللاعبين.

وأوضح أن الفريق قدم "عروضا جيدة للغاية" و"مباراة جماعية مهمة".

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، قال سيميوني: "كنا نعلم مدى صعوبة المنافس، ومدى أهمية اللعب على أرضه في أوروبا ومدى جودة أدائهم في الدوري".

وزاد: "كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث مبكرا. من المؤسف أننا لم نتمتع بالحيوية والكفاءة التي كان من الممكن أن نتمتع بها في تلك النهايات عندما بدا الأمر وكأن الهدف الثالث قادم. تركنا مجالا للخصم تمكن من خلاله أن ينافسنا".

وتابع: "لكننا أدركنا ذلك جيدا، وحاولنا أن نلعب المباراة التي أردناها. كان العرض جيدا للغاية وقدمنا مباراة مهمة كمجموعة".

ولا يزال التأهل كمتصدر للمجموعة مسألة يجب حسمها من جانب أتلتيكو، الذي يحتل المركز الأول حاليا بإجمالي 11 نقطة، حين يستضيف لاتسيو، الوصيف ب 10 نقاط على ملعب (ميتروبوليتانو) في جولة الختام.