أمسية جديدة من ناقد ومشروع ضمن أنشطة وزارة الثقافة ببيت الشعر

في إطار البرنامج الفني والثقافي لوزارة الثقافة المصرية، يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات مشروع "حلقة القاهرة النقدية"، والتي تقام بعنوان "ناقد ومشروع"، وتعرض حلقة هذا الشهر لمشوار الناقد محمد عبد الباسط عيد في السابعة مساء الأحد القادم.

يشارك بالحلقة النقاد: الدكتور جمال العسكري، الدكتورة رشا صالح، الدكتور سمير مندى، الدكتور محمد عليم، ويديرها ويشارك فيها الناقد أحمد حسن.

محمد عبد الباسط عيد أبو السعود، أكاديمي مصري، حصل على الدكتوراه عام 2008م في النقد الأدبي من جامعة القاهرة في تخصص بلاغة الخطاب، ومنها حصل أيضا على الماجستير في الدراسات الأسلوبية 2003م، وهو كاتب مقال أسبوعي بموقع مصراوي، ومقال نصف شهري في موقع مصر360، ومقال شهري بمجلة الثقافة الجديدة، وله كثير من البحوث المحكمة المنشورة في مجلات مصرية وعربية مثل: مجلة فصول، وعلامات في النقد الأدبي، وجذور التراث، وعالم الفكر الكويتية، ومجلة اللسانيات وتحليل الخطاب، المغربية، والمجلة العربية للعلوم الإنسانية بالكويت.

وذلك بالإضافة إلى كثير من المقالات التي تناولت الإبداع الشعري والروائي وقضايا تجديد الخطاب الديني، ونشرت في مجلات ثقافية عامة مصرية وعربية.