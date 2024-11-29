عميد طب القاهرة: نتطلع لاستكشاف ابتكارات وتقنيات من شأنها تغيير حياة مرضى الصداع النصفي

شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب جامعة القاهرة ورشة عمل تحت عنوان برنامج التعلم القائم على تجربة الصداع النصفي، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عادل حسانين رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي.

وعبر الدكتور حسام صلاح عن سعادته بحضوره ورشة العمل التي يقيمها قسم أمراض المخ و الأعصاب. قائلا: "نتطلع إلى استكشاف الابتكارات الجديدة والتقنيات المتقدمة التي من شأنها أن تغير حياة مرضى الصداع النصفي هذا الاضطراب العصبي الشائع الذي يؤثر على ملايين الأفراد حول العالم".

وأضاف أنه مرض مزمن، ولكن يمكن إدارته بشكل فعال من خلال المعرفة والرعاية المناسبة، والهدف الأساسي للبحث العلمي أن لا نعتمد فقط علي البحوث التقليدية.

وأضاف أن الصداع النصفي يمثل عبئًا كبيرًا على حياة المرضى، مما يستدعي البحث المستمر عن علاجات فعالة وتقديم رعاية صحية شاملة للمرضى، وحث الأطباء النواب على الاستفادة من هذه الورشة كمنصة للتعلم وتطوير مهاراتهم في مجال علاج الصداع النصفي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.

تهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بمعرفة شاملة حول الصداع النصفي، بدءًا من أسبابه وأعراضه وصولًا إلى أحدث طرق التشخيص والعلاج. كما تتيح الورشة فرصة للتفاعل مع خبراء المجال واستكشاف أحدث التطورات في البحث العلمي الذي يساهم في تطوير تقنيات طبية جديدة لتحسين أساليب التشخيص والعلاج المستدام.

كما أشار أن كلية طب قصر العينى، قد أطلقت مبادرة " قصرى للأبحاث المشتركة" لطرح نداء بحثي لشباب الخريجين داخل الكلية.

وفي ختام ورشة العمل تم تقديم درع للعميد تتويجا لنجاح هذه الورشة، التي تمكنت من تحقيق أهدافها بفضل رعايته الكريمة وتوجيهاته القيمة.