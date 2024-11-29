وزير العدل اللبناني لـ الشروق: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار

اتهم وزير العدل اللبناني هنري خوري، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مثمنا في الوقت ذاته الموقف العربي الداعم للبنان خلال العدوان الإسرائيلي.

وتحدث خوري في تصريحات لـ"الشروق" على هامش اجتماع وزراء العدل العرب في دورته الـ 40 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن تطلعه أن يتم تنفيذ الاتفاق بجدية وحسم.

وأعرب خوري عن تطلعه لانتخاب رئيس للبنان في التاسع من يناير المقبل، ليصبح لدي لبنان رئيس وحكومة جديدة، من شأنها أن تساهم في اتباع نهج جديد، يصب في النهاية في مصلحة لبنان، تمهيدا لاستعادة نشاطه واستقراره.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ الأربعاء الماضي.

وكانت طائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية قد أطلقت صاروخين على منطقة وطى الخيام بجنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت القنابل المضيئة فوق سهل مرجعيون وصولًا إلى تلة حمامص.

وأوضحت الوكالة أن جنود الاحتلال عمدوا إلى إطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة من موقع تمركزهم في محيط بلدة مارون الراس في اتجاه محيط مستشفى بنت جبيل الحكومي، وعلى عدد من أحياء المدينة.