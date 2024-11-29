إصابة 5 إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل

أكد الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 5 إسرائيليين جراح أحدهم خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل.

من جهتها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بتدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا أطلق النار على حافلة للمستوطنين بالقرب من مفترق جيت، وأنه تم إطلاق النار عليه وإصابته، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأفادت إسعاف نجمة داوود الحمراء، بأن خمسة مستوطنين أصيبوا في العملية، اثنان منهم في حالة خطيرة وثالث متوسطة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة، وأنه جار نقلهم إلى المستشفيات.