قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن خطة تمركز سيارات الإسعاف على الطرق موضوعة من هيئة الإسعاف وفقًا لعوامل عدة، في مقدمتها الكثافة المرورية وحجم حركة السيارات وطبيعة الطريق وأماكن الدورانات، بهدف ضمان وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث خلال متوسط 8 دقائق.

وأضاف «عبد الغفار»، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن أماكن تمركز سيارات الإسعاف تتغير وفقًا للمواسم والفصول، موضحًا أنه خلال فصل الصيف تزداد التمركزات على الطرق الساحلية؛ نظرًا لارتفاع معدلات الحركة عليها، بينما تختلف خريطة التمركزات خلال الفترات العادية وفقًا لمعدلات سير السيارات والكثافات المرورية.

وتابع أن مصابي الحروق في حادث الوراق لا يزالون في المراحل الأولى من العلاج، التي تستهدف استقرار حالتهم الصحية وإنقاذ حياتهم، موضحًا أن الحالات المستقرة نُقلت إلى مراكز متخصصة لعلاج الحروق.

وكشف أنه تم تحديد هوية 30 جثمانًا من أصل 31 من المتوفين نتيجة الحادث بشكل مباشر، باستخدام البصمة الوراثية تنفيذًا لقرار النيابة العامة، فيما توفيت 3 حالات أخرى متأثرة بالمضاعفات الشديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويضهم بشكل كامل عن الخسائر المادية التي نتجت عن الحادث.

وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد؛ للإعلان عن تحركات الحكومة للحد من حوادث الطرق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة تداعيات الحادث، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معه، وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا.