تعيش قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حالة من المعاناة الشديدة، إثر غرق عدد من شوارع ومنازل القرية بمياه الصرف الصحي، وسط استغاثات من الأهالي للمسئولين بسرعة التدخل وإنقاذهم من تفاقم الأزمة.

وقال عدد من أهالي القرية، لـ"الشروق"، إن بداية الأزمة ترجع إلى تنفيذ وزارة الري مشروع إحلال وتجديد وتغطية المصرف الزراعي بقرية سنهوت، منذ نحو 9 أشهر، موضحين أن المقاول بدأ أعمال التنفيذ بسد المصرف الزراعي، دون توفير حلول بديلة لتصريف المياه.

وأضاف الأهالي، أن المصرف الزراعي يخدم نحو نصف القرية، ويعتمد عليه السكان في تصريف مياه الصرف منذ أكثر من 40 عامًا، كما يصب في المصرف القليوبي الرئيسي.

وأوضح الأهالي، أن سد المصرف الزراعي أدى إلى تجمع المياه داخله، ومع عدم وجود مسارات بديلة لتصريفها، بدأت مياه الصرف في الارتداد إلى شبكات الصرف الصحي والمنازل، ما تسبب في غرق عدد من البيوت بالمياه، وسط معاناة يومية للسكان.

وأشار الأهالي، إلى عدم وجود حلول بديلة حتى الآن من جانب المقاول المنفذ للمشروع، مؤكدين أن الوضع أصبح شديد السوء، في ظل استمرار الأزمة وتضرر المنازل والشوارع.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل وزارة الري ومحافظة الشرقية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإيجاد حل عاجل للأزمة، ووقف ارتداد مياه الصرف إلى المنازل، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع داخل القرية.