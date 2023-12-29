استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء، اليوم الجمعة، 16 مصابًا فلسطينيًا، لاستكمال علاجهم في مصر.

وقال مصدر طبي بشمال سيناء، إنه 16 جريحًا فلسطينيًا و14 مرافقًا، وصلوا إلى الأراضي المصرية، وتم نقل 5 منهم للعلاج في مستشفى أبو خليفة في الإسماعلية، و4 جرحي للعلاج في المستشفى الفرنسي العائم بالعريش، و3 جرحى للعلاج في مستشفى بئر العبد التخصصي، وجريح للعلاج في مستشفى التضامن في بورسعيد وجريح للعلاج في مستشفى الرمد ببورسعيد، وجريح للعلاج في مستشفى الشيخ زويد المركزي ومصاب للعلاج في مستشفى زايد التخصصي بأكتوبر.

أضاف المصدر، أن سيارات إسعاف مصرية مجهزة نقلت الجرحى والمصابين الفلسطينيين من معبر رفح البري للعلاج في مختلف المستشفيات بشمال سيناء والمستشفى الفرنسي العائم بالعريش ومستشفيات أخرى خارج المحافظة.