حرب غزة: عملية طعن على حاجز مزمورية جنوبي القدس

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انتشرت صور لعملية طعن حدثت يوم الخميس، على حاجز مزمورية الإسرائيلي جنوبي القدس.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن المدعو أحمد عليان حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز "مزمورية" واقتحمت القوات الإسرائيلية منزل عائلته في البلدة وقامت بتفتيشه، واعتقلت والده ووالدته وشقيقته.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت أحمد عليان قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم.



ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.