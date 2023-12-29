جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 21 عسكريا خلال 24 ساعة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 21 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط احتياط وإصابة ضابط آخر وجندي في معركة شمالي قطاع غزة، وفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن النقيب احتياط هرئيل شرفيط في الكتيبة 7008 بالجيش قتل في معركة شمالي قطاع غزة.



وأضاف البيان أن ضابطا آخر وجنديا من كلية الهندسة العسكرية أصيبا بجروح خطيرة.



وفي غضون ذلك، أفادت "الجزيرة" بأن مروحية عسكرية من وحدة الإنقاذ الإسرائيلية نقلت جنودا جرحى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، صباح اليوم الجمعة.