قال محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمحكمة المركزية في القدس، الأحد، إن موكله سيخضع لتخدير كامل أثناء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا ستجرى له يوم الأحد، وسيبقى في المستشفى “لعدة أيام” بعد الجراحة، وذلك وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف إسرائيل.

ونقل عميت حداد، المحامي الذي يمثل نتنياهو في محاكمته الجنائية، التفاصيل إلى المحكمة في طلب لإلغاء جلسات المحاكمة التي كان من المقرر أن يدلي فيها نتنياهو بشهادته هذا الأسبوع.

ووفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل، وافقت المحكمة بسرعة على الطلب، وقالت إن الجلسات “من المتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل، يوم الاثنين 6 يناير”، و"تمنت لرئيس الوزراء الشفاء العاجل".

وقال حداد للمحكمة: “خضع رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي لفحص في مستشفى هداسا كشف عن التهاب في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا”، وأضاف أن نتنياهو سيخضع لعملية جراحية تحت التخدير الكامل لعلاج المشكلة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء السبت أنه سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

وقال حداد في رسالته إنه “من المتوقع أن يبقى رئيس الوزراء في المستشفى لعدة أيام”، وأضاف “في هذه المرحلة، يطلب من المحكمة إلغاء الجلسات المقررة هذا الأسبوع”.

وأضاف حداد أنه “سيقوم بتحديث المحكمة في المستقبل”. وأشار إلى أن النيابة العامة وافقت بالفعل على إلغاء الجلسات هذا الأسبوع.

وقالت تايمز أوف إسرائيل، إنه وفقًا لموقع Mayo Clinic الإلكتروني، عادةً ما يغادر المرضى الذين يخضعون لاستئصال البروستاتا المستشفى بعد يوم إلى يومين، ولكن “من المرجح” أن يغادروا مع قسطر بولي يبقى لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام بعد الجراحة.

ويوصي الموقع المرضى باستئناف أنشطتهم “ببطء مع مرور الوقت”، ويقول إن المرضى يمكنهم العودة إلى “روتينهم المعتاد في حوالي 4 إلى 6 أسابيع”.

وبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته كأول شاهد للدفاع في محاكمته في 10 ديسمبر، وقد أدلى بشهادته في المحكمة ستة أيام حتى الآن.

وجهت إليه عدة تهم بالاحتيال وخيانة الثقة بسبب تعاملاته مع رجال أعمال وناشري صحف، فضلاً عن تهمة الرشوة بسبب اتفاق مقايضة غير قانوني مع شاؤول إيلوفيتش، مالك موقع “والا” الإخباري وشركة الاتصالات العملاقة “بيزك”، سعياً للحصول على تغطية أفضل على الموقع مقابل منح موافقات تنظيمية مربحة لمالك الشركة.