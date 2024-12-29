توتنهام يتعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعادل توتنهام أمام ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم الضيوف عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم تعادل توتنهام سريعًا عن طريق رودريجو بيتانكور في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول 45+3، سجل بيرنان جونسون الهدف الثاني لتوتنهام.

وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة سجل يورجن ستراند لارسن، هدف التعادل لصالح وولفرهامبتون بعدما استلم كرة في عمق دفاعات توتنهام وسددها قوية في سقف المرمى.

وشهدت المباراة إهدار الكوري الجنوبي هيونج مين سون لركلة جزاء لتوتنهام، تصدى لها جوزيه سا، حارس مرمى وولفرهامبتون

بهذا التعادل، رفع توتنهام رصيده للنقطة 24 في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما رفع وولفرهامبتون رصيده للنقطة 16 في في المركز السابع عشر، وبفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.