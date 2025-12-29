إغلاق ميناء العريش البحري في شمال سيناء بسبب الأحوال الجوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت الجهات المختصة في محافظة شمال سيناء ميناء العريش البحري، اليوم الاثنين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر في محافظة شمال سيناء، إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية تم غلق بوغاز ميناء العريش البحري أمام حركه دخول وخروج السفن.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لموجة رياح عاصفة محملة بالأتربة، وانخفاض درجات الحرارة في جميع مراكز المحافظة.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة الأوضاع بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن؛ لتلقي البلاغات والتدخل السريع، خاصةً في قطاعات المياه والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء.

ونشرت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي سيارات كسح المياه في الشوارع بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش؛ لتسهيل حركة المرور، فيما يتواجد أفراد الخدمات بالمجلس في الشوارع لتطهير مجاري تصريف المياه.

وأكد سكان مركز ومدينة الشيخ زويد تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، مطالبين بسرعة إصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.